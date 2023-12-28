«Человек-бензопила: История Резе». Тизер на японском языке

Обзор сериалов
Кино- и телекритики подводят итоги года
Спутник телезрителя
27 декабря, 19:10, СТС
Главная тема
Где можно увидеть сразу 8 Даниилов Воробьевых, 13 Кейт Бланшетт и 11 Дени Лаванов
Новости кино
А вот «Чебурашка» вообще не представлен в шорт-листе
Новости кино
Триллер «Осьминог» выйдет сразу на нескольких онлайн-платформах
Интервью
Исполнитель роли Веника в новых «Папиных дочках» – о новогоднем спецвыпуске и продолжении сериала
Интервью
Режиссер второй «Нежности», «Везет» и «Цербера» – о работе с Евгением Цыгановым, отличиях мужского и женского и новых личностях, которых не хватает российскому кино
Обзор сериалов
Денис Шведов в роли пластического хирурга
обсуждение >>