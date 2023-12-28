«Человек-бензопила: История Резе». Тизер на японском языке

что почитать?

Кино- и телекритики подводят итоги года

Где можно увидеть сразу 8 Даниилов Воробьевых, 13 Кейт Бланшетт и 11 Дени Лаванов

Синдром «Осьминога»: 5 фильмов, где один актер играет больше одной роли

А вот «Чебурашка» вообще не представлен в шорт-листе

«Снегирь» и «Праведник» лидируют по числу номинаций на премию «Золотой орел»

Мария Миронова и Сабина Ахмедова попадут на прием к психологу Даниилу Воробьеву 27 декабря

Исполнитель роли Веника в новых «Папиных дочках» – о новогоднем спецвыпуске и продолжении сериала

Интервью

Владимир Щегольков: «Будут ли мужчины смотреть «Нежность 2», предполагая, что это женское кино, – мой главный вопрос»

Режиссер второй «Нежности», «Везет» и «Цербера» – о работе с Евгением Цыгановым, отличиях мужского и женского и новых личностях, которых не хватает российскому кино