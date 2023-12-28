«Ван-Пис». Трейлер с русскими субтитрами

Спутник телезрителя
26 декабря, 20:00, РЕН ТВ
Новости кино
Завершились съемки нового мини-сериала телеканала «Dомашний»
Новости кино
Сказочная нечисть возвращается
Новости кино
Спутник телезрителя
29 декабря, 12:55, Дом Кино
Интервью
Молодая, но уже популярная актриса – о своей первой Принцессе, моде на ностальгию со сказками и собственных режиссерских амбициях
Интервью
Режиссер второй «Нежности», «Везет» и «Цербера» – о работе с Евгением Цыгановым, отличиях мужского и женского и новых личностях, которых не хватает российскому кино
Интервью
Дарья Грацевич, Дмитрий Пермяков и Антон Морозенко рассказывают, как «Холоп» вышел из «Интернов» и почему он все-таки получил продолжение
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