«Ночь, когда они вернулись домой». Трейлер на английском языке

Спутник телезрителя
В ночь с 19 на 20 декабря, 00:00, ТВ-3
Обзор сериалов
Интеллектуальный детектив про айтишников и сыщиков-любителей
Лайфстайл
У девушки заметили кольцо на безымянном пальце
Интервью
Генеральный продюсер ТВ-3 – о главной зарубежной новинке предстоящего года, лицах канала и мистике, за которую чувствует ответственность
Новости кино
Стартовали съемки новогодней романтической комедии «Уралочка»
Новости кино
Платформенные сериалы против долгожителей телеэфира и сказки против драм
Спутник телезрителя
В ночь с 21 на 22 декабря, 00:30, РЕН ТВ
Лайфстайл
Премьера фильма «Бременские музыканты»
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