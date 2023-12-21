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«Мечты робота»

трейлер

21 декабря 2023
Экранизация популярного графического романа Сары Варон

«Предпоследняя инстанция-3»
«Армия мёртвых в Пусане»
«Из глубины»
«Игры и люди»
«Внутри убийцы»

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персоны
Пабло Бергер
фильмы
Мечты робота

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анонс

«Из глубины»
«Из глубины»
В повисшем на краю морской впадины самолёте выжившие оказываются в западне воздушного кармана
«Игры и люди»
«Игры и люди»
Документальный сериал последовательно рассказывает олимпийскую историю советского, а затем и российского спорта

Афиша кино >>

Дунки
драма, комедия
Индия, 2023
Великая магия
драма, комедия
Италия, Франция, 2023
Феррари
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, Италия, США, 2023
Вредная привычка
комедия
Россия, 2023
Крик. Ночь перед Рождеством
фильм ужасов
США, 2023
Мистер и миссис Икс
комедия, мелодрама, триллер
Южная Корея, 2023
Новогодний ол инклюзив
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Последний стрелок
драма
Великобритания, 2023
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