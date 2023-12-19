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«Принцесса Мононоке». Трейлер №2

трейлер

19 декабря 2023
Классику Хаяо Миядзаки снова покажут в кинотеатрах России

«Ветролом». Трейлер на японском языке
«Грендайзер U». Трейлер с английскими субтитрами
«Великая магия». Отрывок
«Любовь с кончиков пальцев». Трейлер №3 на японском языке
«Подземелье вкусностей». Трейлер №4 с русскими субтитрами

видео добавил посетитель Ира К.
персоны
Хаяо Миядзаки
фильмы
Принцесса Мононоке

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