«Золотой конвой»

что почитать?

Интеллектуальный детектив про айтишников и сыщиков-любителей

В ночь с 21 на 22 декабря, 00:30, РЕН ТВ

Дальнобойщик Александр Горбатов и карьеристка Валерия Астапова встретятся на Крайнем Севере

Похищение и перевоспитание: Александр Петров, Кристина Асмус и Сергей Бурунов

Все серии лирической комедии выйдут на Иви

Евгений Цыганов расскажет свою историю в новой главе «Нежности» 1 января

«Это не кино:» Никита Михалков о фильмах Эльдара Рязанова

Интервью

Константин Обухов: «Новый «Зорро» попадает в аудиторию нашего канала»

Генеральный продюсер ТВ-3 – о главной зарубежной новинке предстоящего года, лицах канала и мистике, за которую чувствует ответственность