«Очень странные дела». 3 сезон (англ.)

Ролики фильмов
Обзор сериалов
Ностальгия по лихим, но музыкальным временам
Новости кино
Сценаристу «Коломбо»
и режиссёру трилогии «Оно живо» было 77 лет.
Ролики фильмов
Молодой мастер восточных единоборств приезжает в Сан-Франциско и сразу же оказывается в эпицентре бандитских разборок.
Новости кино
29 марта на НТВ состоится премьера нового детективного боевика.
Новости театра
Смотр пройдёт с октября по декабрь 2019 года.
Ролики фильмов
Группа спасателей ищет мальчика, пропавшего в сумрачном лесу, и сталкивается с духом погибшей ведьмы.
Новости кино
Новости кино
Он будет на два эпизода больше, чем киноверсия.
Ролики фильмов
Спектакль о современном и одиноком человеке, который с виду кажется успешным и счастливым, но внутри жестко рефлексирует и даже бредит, беседуя с соседом.
Спутник телезрителя
25 марта, 13:25, СТС
Главная тема
Говорухин, Агузарова и другие самые яркие образы культового фильма
обсуждение >>