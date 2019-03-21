«Сказки Рублёвского леса»

Спутник телезрителя
26 марта, 23:00, ТВ-3
Лайфстайл
Как по иронии судьбы
Лайфстайл
Ранее актриса дала неоднозначный комментарий о фильме «Покидая Неверленд»
Лайфстайл
Сейчас актриса ни в чем себе не отказывает
История театра
Интервью длиной в двенадцать лет (1976—1988)
Ролики фильмов
Обзор сериалов
Ностальгия по лихим, но музыкальным временам
Новости кино
Сценаристу «Коломбо»
и режиссёру трилогии «Оно живо» было 77 лет.
Ролики фильмов
Молодой мастер восточных единоборств приезжает в Сан-Франциско и сразу же оказывается в эпицентре бандитских разборок.
Новости кино
29 марта на НТВ состоится премьера нового детективного боевика.
Ролики фильмов
Группа спасателей ищет мальчика, пропавшего в сумрачном лесу, и сталкивается с духом погибшей ведьмы.
Ролики фильмов
Спектакль о современном и одиноком человеке, который с виду кажется успешным и счастливым, но внутри жестко рефлексирует и даже бредит, беседуя с соседом.
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