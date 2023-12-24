«Семья года»

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«Бюро магических услуг»: Все совпадения не случайны

Документальная комедия о семейных ценностях и муках творчества

«Отцы»: А муха тоже вертолет

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Никита Михалков рассказал о том, что его заставило кардинально поменять свои политические взгляды

А также о смерти Европы, Русском мире и несогласных родственниках