«Погребённое». Тизер с английскими субтитрами

что почитать?

Учёба в Дубае, тяга к языкам и шотландские корни: Что мы знаем о Леоне Кемстаче

Генеральный продюсер Свердловской киностудии о работе компании и новых фильмах, снятых на Урале

Ольга Ерофеева-Муравьева: «Иногда ты ошибаешься, а иногда находишь настоящие бриллианты»

Интервью

«Холоп» был неким хобби: создатели самой кассовой российской комедии – о том, с чего все начиналось и сиквеле фильма

Дарья Грацевич, Дмитрий Пермяков и Антон Морозенко рассказывают, как «Холоп» вышел из «Интернов» и почему он все-таки получил продолжение