«Ваша честь». 2 сезон

Лайфстайл
Парад голых тел
Спутник телезрителя
23 декабря, 21:00, СТС
Интервью
Генеральный продюсер Свердловской киностудии о работе компании и новых фильмах, снятых на Урале
Спутник телезрителя
24 декабря, 21:00, СТС
Лайфстайл
Спустя пять лет брака выяснилось, что они совершенно разные люди
Интервью
Исполнитель роли Веника в новых «Папиных дочках» – о новогоднем спецвыпуске и продолжении сериала
Лайфстайл
А также о смерти Европы, Русском мире и несогласных родственниках
Лайфстайл
Премьера фильма «Холоп 2»
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