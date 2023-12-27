«Отпуск по-корейски»

Обзор сериалов
Кино- и телекритики подводят итоги года
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Где можно увидеть сразу 8 Даниилов Воробьевых, 13 Кейт Бланшетт и 11 Дени Лаванов
Лайфстайл
Актриса родила девочку в марте
Интервью
Исполнитель роли Веника в новых «Папиных дочках» – о новогоднем спецвыпуске и продолжении сериала
Спутник телезрителя
27 декабря, 19:10, СТС
Спутник телезрителя
В ночь с 25 на 26 декабря, 01:40, Пятница!
Лайфстайл
Премьера мультфильма «Великолепная пятёрка»
Интервью
Дарья Грацевич, Дмитрий Пермяков и Антон Морозенко рассказывают, как «Холоп» вышел из «Интернов» и почему он все-таки получил продолжение
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