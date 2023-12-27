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«Отпуск по-корейски»

трейлер

27 декабря 2023
Твёрдо настроенная начать новую жизнь, Хун Хуэйфан решает в полной мере насладиться необычным опытом и отправляется в путешествие по Южной Корее

«Кухня». Трейлер на английском языке
«Догмен»
«Земля зла». Трейлер на английском языке
«Пуанты для моей мамы». Тизер №2
«В космосе». Тизер на английском языке

видео добавил посетитель Томаш
персоны
Чон Дон ХванДжин Гу ЁШэйн ПоуКан Хён СокХун ХуэйфанХэ Шумин
фильмы
Отпуск по-корейски

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анонс

«Кухня». Трейлер на английском языке
«Кухня». Трейлер на английском языке
Лондон, 2040 год. Рост цен на жилье, компьютеризация рабочей силы и ликвидация государства превратили город в игровую площадку для миллиардеров, вытесняя низшие классы в провинциальные пустые многоэтажки, похожие на трущобы

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