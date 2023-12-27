«Отпуск по-корейски»

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Где можно увидеть сразу 8 Даниилов Воробьевых, 13 Кейт Бланшетт и 11 Дени Лаванов

Синдром «Осьминога»: 5 фильмов, где один актер играет больше одной роли

Исполнитель роли Веника в новых «Папиных дочках» – о новогоднем спецвыпуске и продолжении сериала

В ночь с 25 на 26 декабря, 01:40, Пятница!

«Паразиты»: Хорошо иметь домик в Корее

Интервью

«Холоп» был неким хобби: создатели самой кассовой российской комедии – о том, с чего все начиналось и сиквеле фильма

Дарья Грацевич, Дмитрий Пермяков и Антон Морозенко рассказывают, как «Холоп» вышел из «Интернов» и почему он все-таки получил продолжение