«Пуанты для моей мамы». Тизер №2

Интервью
Дарья Грацевич, Дмитрий Пермяков и Антон Морозенко рассказывают, как «Холоп» вышел из «Интернов» и почему он все-таки получил продолжение
Обзор сериалов
Денис Шведов в роли пластического хирурга
Спутник телезрителя
26 декабря, 20:00, РЕН ТВ
Лайфстайл
Премьера мультфильма «Великолепная пятёрка»
Спутник телезрителя
27 декабря, 19:10, СТС
Спутник телезрителя
В ночь с 25 на 26 декабря, 01:40, Пятница!
Интервью
Генеральный продюсер Свердловской киностудии о работе компании и новых фильмах, снятых на Урале
Новости кино
А вот «Чебурашка» вообще не представлен в шорт-листе
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