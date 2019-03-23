«Турецкое седло»

ревью

Психологический триллер про двух психиатров

«Амбивалентность»: Подавляй сексуальность, или сексуальность подавит тебя

Рецензии на фильмы

«Я подарю тебе рассвет». Трейлер №2

Новости кино

«Домашний арест» стал триумфатором премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

В категории мини-сериалов победили сразу и «Обычная женщина», и «Звоните ДиКаприо!»