«Турецкое седло»

Спутник телезрителя
29 марта, 00:30, РЕН ТВ
Рецензии на фильмы
Психологический триллер про двух психиатров
Ролики фильмов
Алёна Коломина
узнает, что в детстве её похитили и воспитали чужие люди.
Новости кино
В категории мини-сериалов победили сразу и «Обычная женщина», и «Звоните ДиКаприо!»
Ролики фильмов
Новые приключения божьей коровки в опасных водах Карибского моря.
Рецензии на фильмы
Сказочный аттракцион по мотивам реальных событий
Новости театра
ВЦИОМ провел опрос к Дню театра.
Новости кино
Член Совета Федерации Игорь Морозов считает, что фильм нельзя выпускать 9 мая.
Ролики фильмов
Новости кино
Трейлер фильма «Игры разумов».
Лайфстайл
Актриса рассказала о болезненных страницах личных отношений
Ролики фильмов
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