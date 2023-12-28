«Командир»

анонс

27 декабря

«Три богатыря и Пуп Земли». Трейлер №2

Горыныч вдруг находит динозаврика, а Алеша Попович с Князем и конем Юлием буквально проваливаются сквозь землю. Теперь надо срочно понять, как вернуть их назад в будущее