«Командир»

Новости кино
Премьера состоится на Первом канале с 8 по 11 января
Интервью
Дарья Грацевич, Дмитрий Пермяков и Антон Морозенко рассказывают, как «Холоп» вышел из «Интернов» и почему он все-таки получил продолжение
Интервью
Исполнитель роли Веника в новых «Папиных дочках» – о новогоднем спецвыпуске и продолжении сериала
Обзор сериалов
Денис Шведов в роли пластического хирурга
Спутник телезрителя
27 декабря, 19:10, СТС
Обзор сериалов
Кино- и телекритики подводят итоги года
Лайфстайл
Актриса отметила, что вторая беременность у неё протекает легче первой
Новости кино
А вот «Чебурашка» вообще не представлен в шорт-листе
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