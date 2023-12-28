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«Командир»

трейлер

28 декабря 2023
Экшен-байопик о герое Советского Союза генерал-майоре Геннадии Зайцеве, выдающемся командире группы «Альфа». В главной роли — Кирилл Зайцев

«Три богатыря и Пуп Земли». Трейлер №2
«Чебурашка. Выходной». Тизер
«Отпуск по-корейски»
«Кухня». Трейлер на английском языке
«Догмен»

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Самое интересное

персоны
Валерий БариновАлександр ГурьяновКирилл ЗайцевСергей МаховиковНелли ПшеннаяАртём ТкаченкоТимур Хван
фильмы
Командир

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анонс

«Кухня». Трейлер на английском языке
«Кухня». Трейлер на английском языке
Лондон, 2040 год. Рост цен на жилье, компьютеризация рабочей силы и ликвидация государства превратили город в игровую площадку для миллиардеров, вытесняя низшие классы в провинциальные пустые многоэтажки, похожие на трущобы
Пятёрочка

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