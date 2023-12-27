«Чебурашка. Выходной». Тизер

что почитать?

Интервью «Холоп» был неким хобби: создатели самой кассовой российской комедии – о том, с чего все начиналось и сиквеле фильма Дарья Грацевич, Дмитрий Пермяков и Антон Морозенко рассказывают, как «Холоп» вышел из «Интернов» и почему он все-таки получил продолжение

Новости кино «Это что, Росомаха?»: Денис Шведов и Роман Курцын ловят преступников с суперспособностями в трейлере сериала «Красный 5» Сбежавших из тюрьмы суперзлодеев сыграли Ян Цапник, Егор Дружинин, Кирилл Фролов и другие

Обзор сериалов Лучшие российские сериалы 2023 года. Выбор критиков Кино- и телекритики подводят итоги года

Обзор сериалов «Доктор Преображенский»: Красота по-советски Денис Шведов в роли пластического хирурга

Интервью Валентина Ляпина: «Сказка и вера в чудо – это то, что нам всем сейчас нужно» Молодая, но уже популярная актриса – о своей первой Принцессе, моде на ностальгию со сказками и собственных режиссерских амбициях

Лайфстайл Равшана Куркова впервые показала дочь Актриса родила девочку в марте

Новости кино Второй сезон «Доктора Преображенского» с Денисом Шведовым и Анной Чиповской покажут после Рождества Премьера состоится на Первом канале с 8 по 11 января