«Чебурашка. Выходной». Тизер

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Дарья Грацевич, Дмитрий Пермяков и Антон Морозенко рассказывают, как «Холоп» вышел из «Интернов» и почему он все-таки получил продолжение
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Сбежавших из тюрьмы суперзлодеев сыграли Ян Цапник, Егор Дружинин, Кирилл Фролов и другие
Обзор сериалов
Кино- и телекритики подводят итоги года
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Денис Шведов в роли пластического хирурга
Интервью
Молодая, но уже популярная актриса – о своей первой Принцессе, моде на ностальгию со сказками и собственных режиссерских амбициях
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Актриса родила девочку в марте
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Премьера состоится на Первом канале с 8 по 11 января
Интервью
Исполнитель роли Веника в новых «Папиных дочках» – о новогоднем спецвыпуске и продолжении сериала
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