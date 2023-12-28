«Уничтожь всех соседей». Трейлер на английском языке

Спутник телезрителя
В ночь с 25 на 26 декабря, 01:40, Пятница!
Обзор сериалов
Денис Шведов в роли пластического хирурга
Интервью
Исполнитель роли Веника в новых «Папиных дочках» – о новогоднем спецвыпуске и продолжении сериала
Новости кино
Сюжет разворачивается в Ленинграде 40-х годов до начала Великой Отечественной Войны
Новости кино
Сбежавших из тюрьмы суперзлодеев сыграли Ян Цапник, Егор Дружинин, Кирилл Фролов и другие
Спутник телезрителя
26 декабря, 20:00, РЕН ТВ
Интервью
Режиссер второй «Нежности», «Везет» и «Цербера» – о работе с Евгением Цыгановым, отличиях мужского и женского и новых личностях, которых не хватает российскому кино
Новости кино
Триллер «Осьминог» выйдет сразу на нескольких онлайн-платформах
обсуждение >>