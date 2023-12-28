«Они превратили нас в убийц». Трейлер на английском языке

Новости кино
Сюжет разворачивается в Ленинграде 40-х годов до начала Великой Отечественной Войны
Интервью
Исполнитель роли Веника в новых «Папиных дочках» – о новогоднем спецвыпуске и продолжении сериала
Интервью
Молодая, но уже популярная актриса – о своей первой Принцессе, моде на ностальгию со сказками и собственных режиссерских амбициях
Новости кино
Сбежавших из тюрьмы суперзлодеев сыграли Ян Цапник, Егор Дружинин, Кирилл Фролов и другие
Спутник телезрителя
26 декабря, 20:00, РЕН ТВ
Лайфстайл
Премия журнала HELLO!
Интервью
Режиссер второй «Нежности», «Везет» и «Цербера» – о работе с Евгением Цыгановым, отличиях мужского и женского и новых личностях, которых не хватает российскому кино
Спутник телезрителя
27 декабря, 19:10, СТС
обсуждение >>