«Звёздный путь: Странные новые миры»

Новости кино
Также в лидерах «13 клиническая», «Постучись в мою дверь» и «Скорая помощь»
Интервью
Молодая, но уже популярная актриса – о своей первой Принцессе, моде на ностальгию со сказками и собственных режиссерских амбициях
Обзор сериалов
Выбор Кино-Театр.Ру
Интервью
Режиссер второй «Нежности», «Везет» и «Цербера» – о работе с Евгением Цыгановым, отличиях мужского и женского и новых личностях, которых не хватает российскому кино
Лайфстайл
А также объяснил, почему пересъёмка сериала — признак деградации общества
Новости кино
Завершились съемки нового мини-сериала телеканала «Dомашний»
Спутник телезрителя
28 декабря, 15:00, СТС
Спутник телезрителя
29 декабря, 12:55, Дом Кино
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