«Холоп 2». Промо

Спутник телезрителя
31 декабря, 18:05, СТС Love
Обзор сериалов
А также провалы и худшие проекты года по версии зрителей
Лайфстайл
СМИ предполагают, что актёра взяли на замену Филиппу Киркорову
Спутник телезрителя
28 декабря, 15:00, СТС
Новости кино
На этот раз основной темой станет домашнее насилие
Новости кино
Звезда «Бригады» играет сам себя
Лайфстайл
Алексей Нужный с третьей попытки уговорил актёра
Интервью
Режиссер второй «Нежности», «Везет» и «Цербера» – о работе с Евгением Цыгановым, отличиях мужского и женского и новых личностях, которых не хватает российскому кино
обсуждение >>