«Холоп 2». Промо №3

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Глас народа: Самые популярные и рейтинговые сериалы 2023 года

СМИ предполагают, что актёра взяли на замену Филиппу Киркорову

На этот раз основной темой станет домашнее насилие

Звезда «Бригады» играет сам себя

«Ну не могу я в этом сниматься, нас раскатают»: Сергей Бурунов признался, что дважды отказывался от роли в «Бременских музыкантах»

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Владимир Щегольков: «Будут ли мужчины смотреть «Нежность 2», предполагая, что это женское кино, – мой главный вопрос»

Режиссер второй «Нежности», «Везет» и «Цербера» – о работе с Евгением Цыгановым, отличиях мужского и женского и новых личностях, которых не хватает российскому кино