«Холоп 2». Промо №4

трейлер

Ещё больше интригующих сюжетных поворотов и новых героев, которых срочно нужно перевоспитать: Гриша снова в деле!

«Холоп 2». Промо №12 «Холоп 2». Промо №11 «Холоп 2». Промо №10 «Холоп 2». Промо №9 «Холоп 2». Промо №8