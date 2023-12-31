«Холоп 2». Промо №10

Новости кино
Сказочная нечисть возвращается
Лайфстайл
Актёра “сдал” Иван Охлобыстин
Новости кино
В третьем сезоне к сериалу присоединится Гоша Куценко
Интервью
Режиссер второй «Нежности», «Везет» и «Цербера» – о работе с Евгением Цыгановым, отличиях мужского и женского и новых личностях, которых не хватает российскому кино
Главная тема
Встречаем год дракона с огнедышащими героями Ланга, Птушко, аниме и «Игры престолов»
Новости кино
На этот раз основной темой станет домашнее насилие
Спутник телезрителя
30 декабря, 15:40, Россия 1
Главная тема
Что смотреть дома в Новый год?
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