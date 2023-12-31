«Холоп 2». Промо №12

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«Волшебный участок» продлили на второй сезон

В третьем сезоне к сериалу присоединится Гоша Куценко

Интервью

Владимир Щегольков: «Будут ли мужчины смотреть «Нежность 2», предполагая, что это женское кино, – мой главный вопрос»

Режиссер второй «Нежности», «Везет» и «Цербера» – о работе с Евгением Цыгановым, отличиях мужского и женского и новых личностях, которых не хватает российскому кино