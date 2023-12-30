«Умнее, чем я»

Лайфстайл
Актёра “сдал” Иван Охлобыстин
Спутник телезрителя
28 декабря, 15:00, СТС
Новости кино
Интервью
Режиссер второй «Нежности», «Везет» и «Цербера» – о работе с Евгением Цыгановым, отличиях мужского и женского и новых личностях, которых не хватает российскому кино
Спутник телезрителя
29 декабря, 12:55, Дом Кино
Новости кино
Триллер «Осьминог» выйдет сразу на нескольких онлайн-платформах
Лайфстайл
А также объяснил, почему пересъёмка сериала — признак деградации общества
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