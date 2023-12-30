Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Умнее, чем я»

трейлер

30 декабря 2023
Мажор Кирилл Ковбас обменяется телами с телефоном

«Буттигири?!». Трейлер №3 с русскими субтитрами
«Нежити не повезло». Трейлер №5 с английскими субтитрами
«Доктор Стоун». 4 сезон. Тизер на японском языке
«Код Гиас: Вернувшийся Розе». Трейлер с русскими субтитрами
«О моём перерождении в слизь». 3 сезон. Трейлер с русскими субтитрами

видео добавил посетитель Томаш
персоны
Кирилл КовбасКонстантин КолесовАнатолий КотАнгелина ПахомоваМария СмольниковаЮлия Яблонская
фильмы
Умнее, чем я

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

Астроскоп: Смотрим на звёзды
музыкальный фильм
Южная Корея, 2023
Бременские музыканты
приключения, сказка
Россия, 2023
Химера
комедия, криминальный фильм, мелодрама, приключения, фэнтези
Италия, Франция, Швейцария, 2023
Холоп 2
комедия
Россия, 2023
Три Богатыря и пуп земли
комедия, приключения, сказка
Россия, 2023
Великолепная пятерка
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Реинкарнация. Картины с того света
триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Владимир Щегольков: «Будут ли мужчины смотреть «Нежность 2», предполагая, что это женское кино, – мой главный вопрос»
Интервью
Владимир Щегольков: «Будут ли мужчины смотреть «Нежность 2», предполагая, что это женское кино, – мой главный вопрос»
Режиссер второй «Нежности», «Везет» и «Цербера» – о работе с Евгением Цыгановым, отличиях мужского и женского и новых личностях, которых не хватает российскому кино
3 комментария
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен