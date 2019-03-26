«Однажды в Стокгольме»

Лайфстайл
Армена Борисовича выписали из больницы
Лайфстайл
Режиссер возмущен тем, что журналист постоянно критикует его в шоу «ВДудь»
Лайфстайл
Всё о процессе создания костюма, тонкостях работы художника и о судьбе костюмов после завершения съёмок.
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От документальной драмы до зомби-ужасов
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Итан Хоук
грабит банк и становится родоначальником понятия «стокгольмский синдром».
Рецензии на фильмы
Многослойный хоррор про страх Другого от режиссера «Прочь»
Новости кино
Новости кино
К команде российской картины также присоединилась ирландская актриса Кэти Бэлтон.
Ролики фильмов
Фестивальная колонка
5 продюсеров об индустрии, рейтингах и профессиональном признании
Ролики фильмов
Психоаналитик Рубен Брандт крадет знаменитые картины, чтобы излечиться от ночных кошмаров.
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