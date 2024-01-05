«Вьеран Томич: Парижский человек-паук». Трейлер на французском языке

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23-летняя актриса родила сына
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Актриса — о сериале «Сама виновата?», знакомстве с Маргаритой Грачевой и психологическом насилии в своей жизни
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Экранным партнером актрисы станет Кристофер Эбботт
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Стартовал второй сезон аниме про необычную школу волшебства
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Перед полётом в космос актриса продумала все сценарии развития событий
Интервью
Режиссер фильма «Танцуй, Селедка!» – о своем полнометражном дебюте, работе с Сельяновым и Майковым и рынках с видеомагнитофонами
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Поклонники догадались сами
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Продолжение остросюжетного детектива выйдет на НТВ
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