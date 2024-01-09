«Сергий против нечисти-3». Тизер №2

Новости кино
Король мемов и один из самых ярких и неоднозначных актеров современности отмечает юбилей
Спутник телезрителя
6 января, 21:00, Россия 1
Новости кино
А также злоключения каппы, возращение LiSA и новый «Повелитель»
Спутник телезрителя
8 января, 22:00, Россия 24
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Неполадки с судном возникли сразу после взлёта
Обзор сериалов
Продолжение телефильма про советскую пластическую хирургию
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Иранский триллер, корейский процедурал, казахстанская комедия и корнуэльский морок
Интервью
Актер о работе в новом сериале Ильи Куликова
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