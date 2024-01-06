«Отравление: Грязная правда о нашей еде». Трейлер на английском языке

что почитать?

Лайфстайл «Самый большой страх – с кем останутся дети»: Юлия Пересильд о подготовке к смерти Перед полётом в космос актриса продумала все сценарии развития событий

Главная тема «Сохранить как…»-2023: необычные фильмы, которые вы наверняка пропустили (а зря) Иранский триллер, корейский процедурал, казахстанская комедия и корнуэльский морок

Обзор сериалов «Лада Голд»: Продам «Жигули», не машина – золото! Девяностые вернулись (а отечественный автопром никуда и не уходил)

Интервью Александра Лупашко: «90-е в нашем фильме не время бандитизма, а территория детства» Режиссер фильма «Танцуй, Селедка!» – о своем полнометражном дебюте, работе с Сельяновым и Майковым и рынках с видеомагнитофонами

Новости кино «Холоп 2» стал самым успешным фильмом в новогодние праздники Всего в начале года в кинотеатрах побывали 14,8 млн человек

Спутник телезрителя «Сердце Пармы»: Кровью земля к земле прирастает 9 января, 14:10, viju TV1000 русское

Интервью Анна Глаубэ: «Мы не стараемся вызвать у зрителя слезу — это история не про жалость, а про силу духа» Актриса — о сериале «Сама виновата?», знакомстве с Маргаритой Грачевой и психологическом насилии в своей жизни