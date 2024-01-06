«Проект 1619». Трейлер на английском языке

Лайфстайл
Перед полётом в космос актриса продумала все сценарии развития событий
Обзор сериалов
Стартовал второй сезон аниме про необычную школу волшебства
Лайфстайл
Церемония вручения премии
Спутник телезрителя
9 января, 14:10, viju TV1000 русское
Обзор сериалов
Девяностые вернулись (а отечественный автопром никуда и не уходил)
Лайфстайл
Актёр больше не сможет иметь детей
Новости кино
Всего в начале года в кинотеатрах побывали 14,8 млн человек
Интервью
Режиссер фильма «Танцуй, Селедка!» – о своем полнометражном дебюте, работе с Сельяновым и Майковым и рынках с видеомагнитофонами
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