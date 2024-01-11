«Американская звезда». Трейлер на английском языке

Спутник телезрителя
8 января, 22:00, Россия 24
Лайфстайл
Актёр больше не сможет иметь детей
Лайфстайл
Перед полётом в космос актриса продумала все сценарии развития событий
Новости кино
Продолжение остросюжетного детектива выйдет на НТВ
Интервью
Режиссер фильма «Танцуй, Селедка!» – о своем полнометражном дебюте, работе с Сельяновым и Майковым и рынках с видеомагнитофонами
Лайфстайл
Актриса прокомментировала всероссийское помешательство на актёрах из «Слова пацана»
Новости кино
Всего в начале года в кинотеатрах побывали 14,8 млн человек
Спутник телезрителя
В ночь с 10 на 11 января, 00:30, РЕН ТВ
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