«Возвращение в космос». Трейлер на английском языке

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«SpaceX» Илона Маска готовится к запуску пилотируемого космического корабля «Dragon» с двумя космонавтами, чтобы доставить их на МКС

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