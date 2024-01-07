«Воины на поле боя». Трейлер на английском языке

Интервью
Режиссер фильма «Танцуй, Селедка!» – о своем полнометражном дебюте, работе с Сельяновым и Майковым и рынках с видеомагнитофонами
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Все ожидаемые зарубежные образчики жанра в одном обзоре
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Перед полётом в космос актриса продумала все сценарии развития событий
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Продолжение остросюжетного детектива выйдет на НТВ
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Девяностые вернулись (а отечественный автопром никуда и не уходил)
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Всего в начале года в кинотеатрах побывали 14,8 млн человек
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Актриса прокомментировала всероссийское помешательство на актёрах из «Слова пацана»
Интервью
О бесконечных полицейских и комедийных образах, легко ли работать с детьми — и новом проекте со Стояновым
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