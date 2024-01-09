«Расплата за любовь». Отрывок

Интервью
Режиссер фильма «Танцуй, Селедка!» – о своем полнометражном дебюте, работе с Сельяновым и Майковым и рынках с видеомагнитофонами
Спутник телезрителя
В ночь с 11 на 12 января, 00:00, Пятница!
Новости кино
Всего в начале года в кинотеатрах побывали 14,8 млн человек
Обзор сериалов
Девяностые вернулись (а отечественный автопром никуда и не уходил)
Лайфстайл
Актёр больше не сможет иметь детей
Лайфстайл
Церемония вручения премии
Главная тема
Все ожидаемые зарубежные образчики жанра в одном обзоре
Дозорные
Как зарождался фирменный стиль режиссера
обсуждение >>