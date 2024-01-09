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«Паутина-4». ТВ-ролик

телеролик

9 января 2024
Мегаполис по-прежнему опутан паутиной из криминальных связей, с которыми приходится бороться Олегу Харитонову

«ГДР». Тизер
«Чужое тело»
«Американская звезда». Трейлер на английском языке
«Ресторан по понятиям-3». ТВ-ролик
«Очевидное невероятное». Тизер

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персоны
Юрий БрешинОлег МорозовВладимир НикитинОлег ФилипчикОлег ХаритоновАндрей Хрулёв
фильмы
Паутина-4

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анонс

«Чужое тело»
«Чужое тело»
Эли и Идо много лет пытались завести детей, но у них ничего не получилось. Знакомство с матерью-одиночкой Хен дарит им надежду стать родителями

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