«Течёт Волга». Отрывок

Спутник телезрителя
9 января, 14:10, viju TV1000 русское
Интервью
Режиссер фильма «Танцуй, Селедка!» – о своем полнометражном дебюте, работе с Сельяновым и Майковым и рынках с видеомагнитофонами
Новости кино
Продолжение остросюжетного детектива выйдет на НТВ
Обзор сериалов
Девяностые вернулись (а отечественный автопром никуда и не уходил)
Лайфстайл
Поклонники догадались сами
Лайфстайл
23-летняя актриса родила сына
Интервью
О бесконечных полицейских и комедийных образах, легко ли работать с детьми — и новом проекте со Стояновым
Интервью
Актриса — о сериале «Сама виновата?», знакомстве с Маргаритой Грачевой и психологическом насилии в своей жизни
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