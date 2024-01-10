Спутник телезрителя
9 января, 14:10, viju TV1000 русское
Обзор сериалов
Стартовал второй сезон аниме про необычную школу волшебства
Интервью
Актриса — о сериале «Сама виновата?», знакомстве с Маргаритой Грачевой и психологическом насилии в своей жизни
Интервью
Режиссер фильма «Танцуй, Селедка!» – о своем полнометражном дебюте, работе с Сельяновым и Майковым и рынках с видеомагнитофонами
Обзор сериалов
Девяностые вернулись (а отечественный автопром никуда и не уходил)
Лайфстайл
Актриса прокомментировала всероссийское помешательство на актёрах из «Слова пацана»
Лайфстайл
Актёр больше не сможет иметь детей
Новости кино
Объявлены имена победителей 81-й премии, присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы
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