«Бим-3». ТВ-ролик №2

Спутник телезрителя
8 января, 22:00, Россия 24
Лайфстайл
Актриса прокомментировала всероссийское помешательство на актёрах из «Слова пацана»
Обзор сериалов
Девяностые вернулись (а отечественный автопром никуда и не уходил)
Интервью
Актриса — о сериале «Сама виновата?», знакомстве с Маргаритой Грачевой и психологическом насилии в своей жизни
Лайфстайл
Перед полётом в космос актриса продумала все сценарии развития событий
Лайфстайл
Поклонники догадались сами
Спутник телезрителя
9 января, 14:10, viju TV1000 русское
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