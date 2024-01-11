«Очевидное невероятное». Тизер

что почитать?

В ночь с 11 на 12 января, 00:00, Пятница!

«Starперцы»: Умирать - так с музыкой!

Все ожидаемые зарубежные образчики жанра в одном обзоре

«Балерина» с Аной де Армас, сиквел «Джокера», «Красотки в бегах» Итана Коэна и еще 17 интригующих триллеров 2024 года

Девяностые вернулись (а отечественный автопром никуда и не уходил)

Интервью

Александра Лупашко: «90-е в нашем фильме не время бандитизма, а территория детства»

Режиссер фильма «Танцуй, Селедка!» – о своем полнометражном дебюте, работе с Сельяновым и Майковым и рынках с видеомагнитофонами