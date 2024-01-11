«Очевидное невероятное». Тизер

Спутник телезрителя
В ночь с 11 на 12 января, 00:00, Пятница!
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Поклонники догадались сами
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Церемония вручения премии
Главная тема
Все ожидаемые зарубежные образчики жанра в одном обзоре
Обзор сериалов
Девяностые вернулись (а отечественный автопром никуда и не уходил)
Интервью
Режиссер фильма «Танцуй, Селедка!» – о своем полнометражном дебюте, работе с Сельяновым и Майковым и рынках с видеомагнитофонами
Спутник телезрителя
8 января, 22:00, Россия 24
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Актриса прокомментировала всероссийское помешательство на актёрах из «Слова пацана»
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