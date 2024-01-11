«Ресторан по понятиям-3». ТВ-ролик

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Все ожидаемые зарубежные образчики жанра в одном обзоре

«Балерина» с Аной де Армас, сиквел «Джокера», «Красотки в бегах» Итана Коэна и еще 17 интригующих триллеров 2024 года

В ночь с 11 на 12 января, 00:00, Пятница!

«Starперцы»: Умирать - так с музыкой!

А также заявил, что готов покорить Голливуд

«Территория»: За туманом и за запахом тайги

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Анна Глаубэ: «Мы не стараемся вызвать у зрителя слезу — это история не про жалость, а про силу духа»

Актриса — о сериале «Сама виновата?», знакомстве с Маргаритой Грачевой и психологическом насилии в своей жизни