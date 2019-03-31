«Горизонты любви»

Новости кино
Выдающемуся немецкому режиссёру исполнилось 80 лет.
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Рецензии на фильмы
Новые мифы Хармони Корина
Лайфстайл
Почему вторая беременность - не так страшно, как первая
Лайфстайл
Актриса снова выступила на ассамблее ООН
Новости кино
За роли второго плана награды получили Елена Коренева и Юрий Кузнецов.
Лайфстайл
А также о разводе с Матильдой, роспуске группировки «Ленинград» и о том, почему Пушкин - не наше всё
История кино
В кино многое можно сделать «за» актера. В театре тоже можно, но не до такой степени.
Ролики фильмов
Обычный клерк становиться шпионом для решения конфликта Индии с Пакистаном.
Ролики фильмов
Интервью
Народная артистка России о семейных узах и вопросах воспитания
Ролики фильмов
Тайна существования фиксиков под угрозой из-за научного соперника профессора Чудакова Эрики.
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