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«Даааааали!». Трейлер на французском языке

трейлер

16 января 2024
Не настоящий, но и не фальшивый байопик о Сальвадоре Дали. В главной роли — Джонатан Коэн

«Френдзона-2»
«Свет». Трейлер №2
«Возвращаюсь к нормальной жизни». Тизер-трейлер на английском языке
«Сармат». ТВ-ролик
«Зорро»

видео добавил посетитель Тимо
персоны
Эдуар БаэрАнаис ДемустьеКвентен ДюпьёДжонатан КоэнЖиль ЛелушПио Мармаи
фильмы
Даааааали!

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анонс

«Френдзона-2»
«Френдзона-2»
Кирилл (Алексей Славкин), с позором отчисленный с психфака, оказывается в тупике: работа барменом не приносит удовольствия, друзья отдаляются, а любимая девушка Марина бежит от него в день, когда он собирался сделать ей предложение

Афиша кино >>

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