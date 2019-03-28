ревью

Продолжение исторического сериала с Сергеем Безруковым в главной роли

Сердитые птички и зелёные свиньи зарывают топор войны

Сердитые птицы объединяются со свиньями против общего врага.

«Angry Birds в кино 2»

Психологический триллер про двух психиатров

«Амбивалентность»: Подавляй сексуальность, или сексуальность подавит тебя

Рецензии на фильмы

«Я подарю тебе рассвет». Трейлер №2

Новости кино

«Домашний арест» стал триумфатором премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

В категории мини-сериалов победили сразу и «Обычная женщина», и «Звоните ДиКаприо!»