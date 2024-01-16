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Одноклассники Дзёгоро Кобато и Юки Осанаи мечтают о тихой жизни, но вечно попадают в истории

15 января

«Ледяные кости». Тизер на японском языке

Днем он всего лишь школьник, а ночью — самый хладнокровный и расчетливый игрок в маджонг