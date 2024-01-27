«Золотое дно». ТВ-ролик №2

Спутник телезрителя
26 января, 21:30, Россия-1
Главная тема
Поездки «на картошку», политический активизм и ностальгия по юности
Обзор сериалов
Комедия по мотивам произведений Кира Булычева о Великом Гусляре
Рецензии на фильмы
Фильм, который удивил всех
Лайфстайл
Премьера многострадальной экранизации романа Булгакова
Интервью
Исполнитель роли Дмитрия Градова – об антологии грехов, актерском ансамбле и семье на площадке и в жизни
Новости кино
Сериал «Артист с большой дороги» выйдет на платформах START и Wink
Спутник телезрителя
24 января, 22:55, Кино-ТВ
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