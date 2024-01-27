«Дура». Отрывок

Новости кино
Награды за роли второго плана достались Евгению Ткачуку и Александре Ребенок
Спутник телезрителя
25 января, 23:00, ТВ-3
Новости кино
Нашумевший сериал покажет НТВ
Рецензии на фильмы
Фильм, который удивил всех
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Премьера многострадальной экранизации романа Булгакова
Спутник телезрителя
27 января, 12:30, ОТР
Новости кино
Премьера продолжения сериала состоялась на платформе «Смотрим»
Новости кино
На телеканале SBS и стриминге Disney+ выйдет адаптация российского сериала
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