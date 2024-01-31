«Не послать ли нам... гонца?». Отрывок

что почитать?

Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Иви и в эфире НТВ

Исторический детектив «Страх над Невой» с Антоном Хабаровым выйдет в феврале

«Когда я добьюсь успеха мирового масштаба...»: 15-летний Леон Кемстач о планах на будущее

Интервью

Марюс Вайсберг: «Головокружение от успеха и возможность второго шанса понятны всем, вне зависимости от профессии»

Режиссер трагикомедии «Конец славы» – о съемках Павла Деревянко в гробу, дружбе творческих людей и нехватке взрослого контента в кинотеатрах