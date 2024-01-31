«Красные бутоны». Трейлер на турецком языке

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«Когда я добьюсь успеха мирового масштаба...»: 15-летний Леон Кемстач о планах на будущее

Третий «Лед», «По Фрейду» с Энтони Хопкинсом и еще 11 фильмов февраля

Режиссер фильма «Я - медведь» - о работе с животными, известных актерах в семейном кино и желании снимать научную фантастику

Кирилл Кемниц: «В нашей стране сейчас такой период, когда людям интереснее реализм»

Интервью

Марюс Вайсберг: «Головокружение от успеха и возможность второго шанса понятны всем, вне зависимости от профессии»

Режиссер трагикомедии «Конец славы» – о съемках Павла Деревянко в гробу, дружбе творческих людей и нехватке взрослого контента в кинотеатрах