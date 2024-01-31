«Бременские музыканты». Отрывок

Лайфстайл
Успешный успех
Спутник телезрителя
3 февраля, 22:40, viju TV1000
Главная тема
Интервью
Режиссер фильма «Я - медведь» - о работе с животными, известных актерах в семейном кино и желании снимать научную фантастику
Лайфстайл
Премьера фильма «Конец славы»
Интервью
Режиссер трагикомедии «Конец славы» – о съемках Павла Деревянко в гробу, дружбе творческих людей и нехватке взрослого контента в кинотеатрах
Спутник телезрителя
1 февраля, 22:45, viju TV1000 русское
Обзор сериалов
Исторический детектив про маньяка эпохи декабристов
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