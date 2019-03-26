«Владыка времени»

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Ролики фильмов «Синонимы» Израильтянин Йоав всеми силами пытается стать французом.

Новости театра В Пермской опере поставили «Шахерезаду» 3, 4 и 5 апреля состоится премьера новой постановки балета на музыку симфонической сюиты Николая Римского-Корсакова.

Новости кино Канал HBO адаптирует «Асунду» Сценаристом и продюсером сериала выступит автор комикса Себастьян Джонс.

Новости кино Первый российский международный фестиваль мобильного кино откроется «Фаготом» Смотр пройдёт в московском кинотеатре «Звезда» с 8 по 13 апреля.

Ролики фильмов «Супергерои. Как всё начиналось» Фильм о том, как герои комиксов сошли со страниц в кинотеатры и сначала захватили Голливуд, а затем и весь мир.

Новости кино Майкл Б. Джордан станет библейским Мафусаилом Актёр не только сыграет главную роль, но и выступит в качестве продюсера будущей ленты.

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