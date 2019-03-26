«Владыка времени»

Ролики фильмов
Израильтянин Йоав всеми силами пытается стать французом.
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Ролики фильмов
Новости театра
3, 4 и 5 апреля состоится премьера новой постановки балета на музыку симфонической сюиты Николая Римского-Корсакова.
Новости кино
Новости кино
Сценаристом и продюсером сериала выступит автор комикса Себастьян Джонс.
Новости кино
Смотр пройдёт в московском кинотеатре «Звезда» с 8 по 13 апреля.
Ролики фильмов
Фильм о том, как герои комиксов сошли со страниц в кинотеатры и сначала захватили Голливуд, а затем и весь мир.
Новости кино
Актёр не только сыграет главную роль, но и выступит в качестве продюсера будущей ленты.
Ролики фильмов
Рецензии на фильмы
Новые мифы Хармони Корина
История кино
В кино многое можно сделать «за» актера. В театре тоже можно, но не до такой степени.
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